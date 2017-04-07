Мэр Гданьска Адамович предстанет перед судом из-за незадекларированного имущества

Главные темы дня
С 3 апреля должники за воду останутся без кредитов
06 апреля 201715:11
4365
В Петербурге в жилом доме произошёл взрыв (обновлено)
06 апреля 201715:08
15536 0
Железо и мышцы: спецпроект Клопс.Ru к 150-летию кёнигсбержца, основавшего бодибилдинг
06 апреля 201715:00
20732 0
Полиция расклеила по Калининграду фотографии и данные участковых (фото, видео)
06 апреля 201712:58
5899 3
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.