Мэр Гданьска Адамович предстанет перед судом из-за незадекларированного имущества

Мэр Гданьска Павел Адамович предстанет перед судом, чтобы объяснить ошибки в налоговой декларации. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде

По сообщению культурного центра, в 2012 году прокуратура представила Адамовичу обвинения после проверки, в ходе которой выяснилось, что мэр, который был совладельцем семи квартир, указал в декларации не всё своё имущество и денежные средства. Следователи также выясняют происхождение 753 тыс. злотых, которые Адамович не задекларировал.