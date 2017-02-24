Мэр Гданьска завёл русскоязычный блог на сайте радио "Эхо Москвы"

Мэр Гданьска Павел Адамович завёл русскоязычный блог на сайте радио "Эхо Москвы". Об этом сообщает
Польский культурный центр в Калининграде.
В своём первом посте, озаглавленном "Почему президент Гданьска пишет по-русски?", Адамович представляется читателям и рассказывает о том, почему он решил завести блог. По мнению мэра, сейчас отношения между Польшей и Россией переживают не лучшие времена, а СМИ и пресс-служба правительства зачастую только укрепляют существующие стереотипы о двух народах.
Он отмечает, что антисоветские настроения его семьи не помешали родителям привить ему любовь к культуре и языку России. Сейчас он называет своей целью создание добрососедских условий для сотрудничества между Гданьском и российскими городами.
"Я считаю, что мой опыт и точка зрения могут быть полезны читателям сайта. А если нет, то по крайней мере интересны своей самобытностью, – пишет
Адамович в своём блоге. – Очень надеюсь, что Вас заинтересует обстановка в Гданьске и деятельность его органов самоуправления. Рассчитываю на вашу реакцию и отзывы, я же со своей стороны обещаю, по мере своих возможностей, на них отвечать".
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