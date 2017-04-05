Польскую базу ПРО США в 230 км от Калининграда построят через год
База ПРО США под польским Слупском, что в 226 км. от Калининграда, будет построена через год. Как сообщает Польский культурный центр в Калининграде
, об этом заявил командир базы, полковник Рик Гилберт.
По словам Гилберта, строительство идёт в соответствии с графиком и завершится весной 2018 года. После окончания работ на базе планируют разместить около 300 военнослужащих.
Строительство базы ПРО в посёлке Редзиково под Слупском началось в мае 2016 года
. Официальной целью её создания называют защиту Европы от внешних угроз. По мнению польского колумниста, система, которая разместится на базе, направлена против России
. В марте 2017 года в ходе возведения объекта на стройплощадке погиб рабочий
, которого сбил автомобиль.
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