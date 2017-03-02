В Польше на стройке американской базы ПРО погиб рабочий
Фото с сайта mysl-polska.pl
В Польше на территории строительства американской системы противоракетной обороны погиб человек. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.
Известно, что рабочего сбил автомобиль, принадлежащий его работодателю. Пострадавшего попытались спасти, сделав ему искусственное дыхание, однако работник скончался. Расследованием дела о его гибели займётся военная полиция.
Напомним, строительство базы началось в мае прошлого года
. Официальной целью её создания называется желание защитить Европу от внешних угроз.
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