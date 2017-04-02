В Гданьске перед консульством Украины прошёл пикет
Флаг Польши
Фото из архива Клопс.Ru
Пикет организовали представители партии Kukiz'15, Конгресса Новых Правых и Лиги Защиты Суверенитета. Собравшиеся также высказали недовольство серией разрушений польских памятных мест на территории Украины. Эти инциденты вместе с обстрелом консульства в Луцке назвали "антипольскими актами нападения".
Напомним, 29 марта стало известно о том, что Польша приостановила работу своих представительств
в пяти городах Украины в связи с тем, что консульство в Луцке обстреляли из гранатомёта. В результате нападения никто не пострадал. Польша направила ноту протеста в украинский МИД, после которой правительство Украины решило привлечь
к охране представительств и мест памяти Нацгвардию.
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