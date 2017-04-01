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Главная Новости Общество

Польские представительства в Украине будут охранять бойцы Нацгвардии

17:43
  442 0
  • Флаг Польши
Флаг Польши
Фото из архива Клопс.Ru
Польские представительства в Украине получат дополнительную охрану – этим займутся бойцы Национальной гвардии. Об этом сообщает "Радио Польша" с ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
 
"Это результат нападения на Генконсульство Польши в Луцке, – заявил Ващиковский. – До этого времени украинские власти применили недостаточно усилий по охране представительств Польши. В Луцке не было охраны местного представительства. То же самое было в Киеве. А ведь охрана представительств является обязательством украинской стороны".
 
По его словам, инициатива привлечь к охране Нацгвардию принадлежит Киеву. Усиленная охрана коснётся не только консульств, но и мест памяти.
 
Напомним, 29 марта стало известно о том, что Польша приостановила работу своих представительств в пяти городах Украины в связи с тем, что консульство в Луцке обстреляли из гранатомёта. В результате нападения никто не пострадал. Польша направила ноту протеста в украинский МИД.
 

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