Польские представительства в Украине будут охранять бойцы Нацгвардии
Флаг Польши
Фото из архива Клопс.Ru
Польские представительства в Украине получат дополнительную охрану – этим займутся бойцы Национальной гвардии. Об этом сообщает "Радио Польша"
с ссылкой на слова министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
"Это результат нападения
на Генконсульство Польши в Луцке, – заявил Ващиковский. – До этого времени украинские власти применили недостаточно усилий по охране представительств Польши. В Луцке не было охраны местного представительства. То же самое было в Киеве. А ведь охрана представительств является обязательством украинской стороны".
По его словам, инициатива привлечь к охране Нацгвардию принадлежит Киеву. Усиленная охрана коснётся не только консульств, но и мест памяти.
Напомним, 29 марта стало известно о том, что Польша приостановила работу своих представительств
в пяти городах Украины в связи с тем, что консульство в Луцке обстреляли из гранатомёта. В результате нападения никто не пострадал. Польша направила ноту протеста в украинский МИД.
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