Польша закрыла свои консульства на Украине из-за обстрела одного из них

Польша приостановила работу своих консульств в пяти городах Украины после того, как одно из них подверглось обстрелу. Об этом в среду, 29 марта, пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на издание Kresy.



Консульства закрыты в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Львове. Об этом сообщается на сайтах польских дипломатических учреждений.



"Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта консульство не работает и не будет принимать посетителей", — сообщается на сайте учреждения.



ссылаясь на слова генконсула Польши в Луцке Кшиштофа Савицки, в ночь со вторника на среду в польское консульство в этом городе стреляли из гранатомёта. Как уточняет издание Wiadomosci, ссылаясь на слова генконсула Польши в Луцке Кшиштофа Савицки, в ночь со вторника на среду в польское консульство в этом городе стреляли из гранатомёта.



Снаряд попал в верхний этаж. По информации консула, в результате нападения никто не пострадал. Инцидент произошёл после полуночи — в это время на территории консульства была только охрана.



Польское представительство в Киеве направило ноту протеста в украинский МИД.



"Мы ожидаем от украинских спецслужб обеспечения эффективной и усиленной охраны польских дипломатических представительств на Украине и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных", — говорится в сообщении ведомства.