Польша закрыла свои консульства на Украине из-за обстрела одного из них
Здание польского консульства в Луцке (Украина)
Фото: Google.maps
Польша приостановила работу своих консульств в пяти городах Украины после того, как одно из них подверглось обстрелу. Об этом в среду, 29 марта, пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на издание Kresy.
Консульства закрыты в Киеве, Харькове, Одессе, Виннице и Львове. Об этом сообщается на сайтах польских дипломатических учреждений.
"Генеральное консульство Республики Польша в Харькове сообщает, что 29 марта консульство не работает и не будет принимать посетителей", — сообщается на сайте учреждения.
Как уточняет издание Wiadomosci,
ссылаясь на слова генконсула Польши в Луцке Кшиштофа Савицки, в ночь со вторника на среду в польское консульство в этом городе стреляли из гранатомёта.
Снаряд попал в верхний этаж. По информации консула, в результате нападения никто не пострадал. Инцидент произошёл после полуночи — в это время на территории консульства была только охрана.
Польское представительство в Киеве направило ноту протеста в украинский МИД.
"Мы ожидаем от украинских спецслужб обеспечения эффективной и усиленной охраны польских дипломатических представительств на Украине и скорейшего выяснения обстоятельств происшествия, установления и задержания виновных", — говорится в сообщении ведомства.
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