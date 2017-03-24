СМИ: Поляки берут кредиты, чтобы оплатить счета за отопление

Польские журналисты пишут, что около четверти жителей республики вынуждены были этой зимой брать в долг или пользоваться кредиткой, чтобы оплатить счета за отопление. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде, ссылаясь на издание "Бизнес".



"Тревожно большое количество владельцев домов в Польше признают, что взяли кредит, воспользовались кредитной картой или брали взаймы деньги у родственников или друзей, чтобы оплатить счета за отопление, что представляет собой потенциальный дополнительный источник стресса", — отмечают журналисты.



Сообщается, что в долги для оплаты счетов хоть раз вынуждены были влезать 26% поляков, столько же румын и 25% венгров. В Словакии таких только 11%, в Чехии — 9%.

"Наш опрос показывает, что многие владельцы домов и квартир необоснованно несут чрезмерно высокие расходы на отопление домов", — говорит Войцех Краевский, директор по продажам на территорию Восточной Европы Honeywell Environmental & Energy Solutions.