Какие продукты дешевле в Эльблонге и насколько: мониторинг "Страны Калининград"

Калининградские журналисты сравнили мартовские цены на продукты в Калининграде и Эльблонге. О результатах пишет "Страна Калининград".



Оказалось, что с теперешним курсом злотого продукты калининградцам снова стало выгоднее покупать в соседней Польше. Например, яблоки или помидоры однозначно выгоднее приобретать в "Лидле" или "Бедронке", как и мясо, вот только ввозить его нельзя даже для личного потребления.



Из всех проверенных продуктов дороже в Эльблонге оказались только картофель (29 руб./кг против 20–25 руб. в Калининграде) и говядина (400–450 руб./кг против 300–450 руб. в Калининграде). Остальные продукты значительно дешевле.