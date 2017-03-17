Какие продукты дешевле в Эльблонге и насколько: мониторинг "Страны Калининград"
Оказалось, что с теперешним курсом злотого продукты калининградцам снова стало выгоднее покупать в соседней Польше. Например, яблоки или помидоры однозначно выгоднее приобретать в "Лидле" или "Бедронке", как и мясо, вот только ввозить его нельзя даже для личного потребления.
Из всех проверенных продуктов дороже в Эльблонге оказались только картофель (29 руб./кг против 20–25 руб. в Калининграде) и говядина (400–450 руб./кг против 300–450 руб. в Калининграде). Остальные продукты значительно дешевле.
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