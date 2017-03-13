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Мясо, овощи, молоко: насколько отличаются цены на рынках Москвы и Калининграда

16:24
  1864 1
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
"Страна Калининград" уже более двух лет проводит самостоятельный мониторинг цен на Центральном рынке. Очередной "замер" сделали в начале марта.

Сравнивать решили калининградские цены с московскими, традиционно гораздо более высокими. Оказалось, что цены на некоторые продукты у нас догнали столичные. А по некоторым показателям и перегнали.

Так, рыба в цене стабильно растёт, и к марту самая дешёвая салака уже стоит 85 руб./кг, а вот за килограмм филе красной рыбы придётся выложить тысячу. В самом начале мониторинга, больше двух лет назад, этот деликатес обходился в 400 руб./кг максимум — и это казалось дорого. С тех пор его стоимость выросла больше чем вдвое, на 600 рублей.

Интересно, что в этом году мимо калининградцев корюшка "прошла". В сезон нереста, когда идёт её активный лов, у нас стояли сильные морозы, и рыбка с запахом огурцов проплыла от нас под серьёзной толщей льда. А вот москвичи смогли прикупить её относительно недорого — по 300 рублей за килограмм.

Единственная часть продуктовой линейки, не тронутая зимним подорожанием, — местные картофель, свёкла, лук, капуста, морковь. Здесь сравнение с Москвой радует, эти продукты обходятся жителям столицы на 10–20 рублей за килограмм больше. А вот огурцы дороже у нас.

Что ещё в Калининграде дешевле, а что дороже, чем в Москве, смотрите в статье "Страны Калининград".

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1 комментарий Правила комментирования

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МертвыеДуши
Души Мертвые #
17:24
Где брали цены? Свинина в Москве стоит также как в Калининграде, картошка даже дешевле. Молочка тоже дешевле.
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