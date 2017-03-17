В Польше бастуют почтальоны, требуя повышения зарплаты

В Польше работники почты устроили забастовку. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Wiadomosci.



Почтальоны вышли на улицы польских городов с манифестом "Мы зарабатываем гроши". Протестующие требуют повышения зарплаты на тысячу злотых (около 15 тысяч рублей — Прим. ред.) и уменьшения нагрузки.



"Начинающий почтальон зарабатывает 1 400 злотых (около 20 тысяч рублей — Прим. ред.), — объяснил один из почтальонов. Когда он видит количество материалов, которые нужно распространить в течение восьми часов, он отказывается, потому что за такие деньги никто не хочет работать".