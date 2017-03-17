В Польше бастуют почтальоны, требуя повышения зарплаты
Фото с сайта Почты Польшы
В Польше работники почты устроили забастовку. Об этом пишет Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Wiadomosci.
Почтальоны вышли на улицы польских городов с манифестом "Мы зарабатываем гроши". Протестующие требуют повышения зарплаты на тысячу злотых (около 15 тысяч рублей — Прим. ред.) и уменьшения нагрузки.
"Начинающий почтальон зарабатывает 1 400 злотых (около 20 тысяч рублей — Прим. ред.), — объяснил один из почтальонов. Когда он видит количество материалов, которые нужно распространить в течение восьми часов, он отказывается, потому что за такие деньги никто не хочет работать".
Напомним: в конце февраля литовцы бойкотировали торговые центры из-за повышения цен
. По словам экспертов, проблема Литвы — это не высокие цены, а низкие зарплаты. Дело в том, что стоимость продуктов в Литве почти такая же, как в Западной Европе, но литовцы получают около 30% от средней заработной платы в Европейском союзе.
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