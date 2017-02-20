Литовцы бойкотируют торговые центры из-за повышения цен
Бойкот покупатели объявили из-за высоких цен на продукты, часть которых подорожали в течение последних двух лет на 40%. Такая ситуация противоречит заверениям политиков и коммерсантов, которые утверждали, что введение единой валюты не повлиет на рост цен.
Организаторы протеста призвали литовцев не отовариваться в крупных торговых центрах, которые в этой стране имеют монополию и контролируют 80% рынка. Продукты рекомендуют покупать на базарах и в небольших магазинах.
По словам экспертов, проблема Литвы — это не высокие цены, а низкие зарплаты. Дело в том, что стоимость продуктов в Литве почти такая же, как в Западной Европе, но литовцы получают около 30% от средней заработной платы в Европейском Союзе.
Напомним, в прошлом году литовцы объявили
супермаркетам трёхдневный бойкот из-за цен. Акция под лозунгом "Я не пойду в супермаркет 3 дня" прошла в мае и активно освещалась в прессе. Супермаркеты отреагировали на бойкот скидками и акциями.
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