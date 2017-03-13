Качиньский: Предположения о выводе Польши из ЕС – обман и манипуляция

Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость", заявил, что страна не собирается покидать Европейский союз. Об этом сообщает "Радио Польша"
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Качиньский прокомментировал предложение лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вместе начать "демонтаж структур Евросоюза". По его словам, Ле Пен ошибочно понимает ситуацию и оценивает "Право и справедливость" на основе стереотипов, распространённых на Западе.
"Все эти предположения, что якобы мы хотим сами, или с Ле Пен, с которой у нас более-менее столько же общего, сколько и с Путиным, вывести Польшу из Европейского союза, являются обманом и манипуляцией", – подчеркнул Качиньский.
Ранее в Польше организовали сбор подписей
под петицией о проведении референдума о выходе из ЕС. В обращении, адресованном президенту страны Анджею Дуде, говорится, что Евросоюз подтолкнул Польшу к "падению и медленной смерти". Петицию подписали 7,5 тыс. человек.
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