Качиньский: Предположения о выводе Польши из ЕС – обман и манипуляция

Ярослав Качиньский, председатель правящей партии Польши "Право и справедливость", заявил, что страна не собирается покидать Европейский союз. Об этом сообщает "Радио Польша"

Качиньский прокомментировал предложение лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен вместе начать "демонтаж структур Евросоюза". По его словам, Ле Пен ошибочно понимает ситуацию и оценивает "Право и справедливость" на основе стереотипов, распространённых на Западе.

"Все эти предположения, что якобы мы хотим сами, или с Ле Пен, с которой у нас более-менее столько же общего, сколько и с Путиным, вывести Польшу из Европейского союза, являются обманом и манипуляцией", – подчеркнул Качиньский.