В Польше собирают подписи за проведение референдума о выходе страны из ЕС

В Польше организован сбор подписей под петицией о проведении референдума, касающегося выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Обращение адресовано президенту Анджею Дуде. Авторы письма сообщают о причинах, побудивших их организовать сбор подписей. По их мнению, ЕС не помог Польше решить ни одну проблему. Более того, он подтолкнул страну к "падению и медленной смерти".

Активисты сообщают о проблемах в экономике, в частности, росте цен и сокращении доходов населения. Помимо этого, авторы считают, что "антихристианский" Евросоюз продвигает аборты и эвтаназию. Петицию уже подписали 7,5 тыс. человек.