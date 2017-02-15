В Словакии набирает популярность идея выхода из ЕС
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Словакии проходит сбор подписей в пользу проведения референдума о выходе страны из ЕС. Об этом сообщают "Известия"
.
Согласно конституции страны, для того, чтобы референдум состоялся, нужно получить 350 тыс. подписей. Половина из них уже собрана.
Инициатором проведения всеобщего голосования выступает "Котлеба — Народная партия наша Словакия". В самой партии пояснили, что раньше 2020 года выйти из состава Евросоюза у страны не получится, так как процедура слишком длительная.
При этом оппозиционеры считают, что референдум может и не понадобиться, если ЕС решат покинуть другие страны. Тогда союз может рухнуть, как карточный домик.
Согласно опросу, половина жителей Италии и Франции выступают
за выход их стран из ЕС. Первыми за выход проголосовали в ходе референдума жители Великобритании.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.