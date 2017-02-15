В Словакии набирает популярность идея выхода из ЕС

В Словакии проходит сбор подписей в пользу проведения референдума о выходе страны из ЕС. Об этом сообщают "Известия"

Согласно конституции страны, для того, чтобы референдум состоялся, нужно получить 350 тыс. подписей. Половина из них уже собрана.

Инициатором проведения всеобщего голосования выступает "Котлеба — Народная партия наша Словакия". В самой партии пояснили, что раньше 2020 года выйти из состава Евросоюза у страны не получится, так как процедура слишком длительная.

При этом оппозиционеры считают, что референдум может и не понадобиться, если ЕС решат покинуть другие страны. Тогда союз может рухнуть, как карточный домик.