В Польше грузовик с американскими танками врезался в легковушку
Фото: с сайта Польский культурный центр
В Быгдоще произошло ДТП с участием военной колонны и легкового автомобиля. Об этом сообщает
kujawsko-pomorskie.onet.pl.
Колонна в сопровождении жандармерии перевозила танки, в аварию попал грузовик, перевозивший американскую технику. Он столкнулся с "Фольксваген Поло", за рулём которого находилась женщина. Полученные ею травмы оказались не серьёзными.
Чей был грузовик с танками — польский или американский — не уточняется. Но за короткое время пребывания американских солдат в Польше с их участием уже произошло множество ДТП.
Из-за низких мостов пять машин остались в Германии. Руководство армии пока не нашло способа их безопасной переброски.
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