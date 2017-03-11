В Польше грузовик с американскими танками врезался в легковушку

В Быгдоще произошло ДТП с участием военной колонны и легкового автомобиля. Об этом сообщает kujawsko-pomorskie.onet.pl.

Колонна в сопровождении жандармерии перевозила танки, в аварию попал грузовик, перевозивший американскую технику. Он столкнулся с "Фольксваген Поло", за рулём которого находилась женщина. Полученные ею травмы оказались не серьёзными.

Чей был грузовик с танками — польский или американский — не уточняется. Но за короткое время пребывания американских солдат в Польше с их участием уже произошло множество ДТП.



Из-за низких мостов пять машин остались в Германии. Руководство армии пока не нашло способа их безопасной переброски.