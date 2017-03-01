В Литве планируют на 149 млн евро увеличить расходы на оборону

Государственный совет по обороне Литвы под руководством президента Дали Грибаускайте решил предложить в рамках рассмотрения бюджета страны на 2018 год выделить на оборону 149,4 млн евро. Финансирование обороны страны, по прогнозам, может составить более 2% от ВВП. Об этом сообщает РИА "Новости".



О том, как лучше распорядиться выделенными деньгами, во время визита в страну рассказал главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он отметил важность модернизации ВС и инвестиций в персонал. Деньги, по мнению главнокомандующего, можно использовать на привлечение в армию лучших специалистов.