Посол России в Литве: Безопасность обеспечивается не заборами

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Вильнюсе Александр Удальцов дал эксклюзивное интервью агентству Sputnik Литва, в котором рассказал о главных проблемах в отношениях двух стран.

Так, по словам посла, Россия может теснее взаимодействовать с Литвой в вопросах пресечения террористических угроз.

"Во-первых, Литва — соседняя страна, что очень важно для России, как вы понимаете. Образно говоря, Литва является мостом, который связывает нас с Калининградской областью, субъектом Российской Федерации. Через Литву движутся пассажиры в область и обратно в Россию, проходит грузовой поток, осуществляется энерго- и газоснабжение Калининградской области", — отметил Удальцов.

Кроме того, дипломат прокомментировал строительство Литвой забора на границе с Калининградской областью, которое, по словам премьер-министра республики Саулюса Сквернялиса, в первую очередь обеспечит экономическую безопасность Литвы.

"Если говорить об экономической безопасности, то она не заборами обеспечивается, а достигается совсем по-другому. Россия, кстати, может теснее взаимодействовать с Литвой в вопросах пресечения террористических угроз, повышения безопасности границ — у нас такие предложения есть, и можно было бы приступить к их реализации", — сказал Удальцов.

Коснулся посол и проблем российской диаспоры в Литве.

"Ситуация непростая. Литовские власти продолжают планомерное наступление на русские школы, и в последнее время этот процесс ускорился в Вильнюсе. За последние два года в столице закрылись две русские школы — одна из них, Senamiesčio (Старогородская), была закрыта буквально на днях. А в таких городах, как Каунас и Шяуляй, сегодня осталось вообще по одной русской школе", — отметил дипломат.

Для справки: в настоящее время в Литве действует 30 школ с русским языком обучения, тогда как в 1990 году их насчитывалось 85.

По мнению Удальцова, политика литовских властей в отношении русских школ ущемляет право национальных меньшинств получать образование на родном языке.