В Калининграде вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе
Клопс.Ru / mirolana
14:25
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В областном центре вандалы сломали книжную полку на улице Фрунзе между остановкой и мини-рынком. Об этом сообщил один из читателей паблика Клопс.Ru "Вконтакте".
Полка использовалась для так называемого буккроссинга. Любой желающий мог принести сюда свою книгу, оставить её, а взамен взять другую. На фото, которое очевидец прислал в редакцию, видно, что полку сорвали с места и сбросили на землю.
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