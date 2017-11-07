Калининградские чиновники вычисляют вандалов по видеозаписям в YouTube

Отвечая на вопрос слушателя программы "С добрым утром, Ярошук!", чиновник признал, что проблема с порчей установленных к ЧМ-2018 новых остановочных павильонов действительно актуальна.

"К сожалению, вандалы есть. Наша служба заказчика, у кого на балансе остановки числятся, в YouTube поймала ролик, где молодые люди в трусах ради спортивного интереса били эти стекла на Ленинском проспекте. Сейчас там уже полиция следствие ведет, участковым дело передали. Думаю, мы доведём это до разумного конца, и они (хулиганы – Прим. Ред.) ущерб полностью возместят», - заявил Кондратьев.

Как ранее писал Клопс.Ru, в сентябре 2017 года в Калининграде вандалы повредили новый остановочный павильон на площади Василевского.

А недавно неизвестные разбили стекла остановочного павильона у здания Калининградского юридического университета УМВД РФ. В июле в Калининграде разгромили остановку на ул. Невского. В сентябре от рук компании подростков пострадал павильон на ул. Литовский вал.