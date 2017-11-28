В Калининграде вандалы разбили остановку на ул. Черняховского

В Калининграде вандалы разбили остановочный павильон на улице Черняховского. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Остановка находится в районе ул. Пролетарской. Неизвестные разбили одну из стеклянных панелей в её торце. Конструкция усыпана осколками стекла.

На прошлой неделе депутаты горсовета предложили заменить стеклянные остановки на металлические из-за высокой стоимости ремонта первых. Кроме того, депутату Дмитрию Виноградову содержание остановок показалось подозрительно дорогим. По его словам, только на ремонт в бюджете заложили 1,5 миллиона рублей, а установка новых павильонов обходится в 500 тысяч.

"В среднем выходит полмиллиона каждая остановка. Если сделать срез по всей России, то у нас получается в два раза дороже, чем у любого другого региона. Может, конкурсный регламент неправильно соблюдён, раз такая высокая цена", — отметил депутат.