В Калининграде вандалы разбили остановку на ул. Черняховского

В Калининграде вандалы разбили остановочный павильон на улице Черняховского. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.
Остановка находится в районе ул. Пролетарской. Неизвестные разбили одну из стеклянных панелей в её торце. Конструкция усыпана осколками стекла.
На прошлой неделе депутаты горсовета предложили заменить стеклянные остановки на металлические из-за высокой стоимости ремонта первых. Кроме того, депутату Дмитрию Виноградову содержание остановок показалось подозрительно дорогим. По его словам, только на ремонт в бюджете заложили 1,5 миллиона рублей, а установка новых павильонов обходится в 500 тысяч.
"В среднем выходит полмиллиона каждая остановка. Если сделать срез по всей России, то у нас получается в два раза дороже, чем у любого другого региона. Может, конкурсный регламент неправильно соблюдён, раз такая высокая цена", — отметил депутат.
Новые остановки в Калининграде начали устанавливать после критики заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко. Чиновник заметил "разношёрстные" павильоны и поручил главе города исправить ситуацию
. Спустя месяц мэрия города начала искать подрядчика
для массовой установки однотипных стеклянных остановок. В итоге их поставили 39 штук.
Остановки недолго простояли в сохранности. Часть павильонов разрисовали, в других выбили стёкла. Одного из вандалов удалось найти. Теперь его родители заплатят более 100 тысяч. На место выбитых стёкол не спешат устанавливать новые. По мнению властей, на ремонт разбитого павильона необходимо минимум четыре месяца
.