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Главная Новости Городская среда

Мутко раскритиковал калининградские автобусные остановки

Автор: Константин Сериков
21:52
  1466 1
  • Мутко предложил создать в городе программу благоустройства
Мутко предложил создать в городе программу благоустройства
Фото: Александр Подгорчук
Главе Калининграда Александру Ярошуку поручили принять в городе программу благоустройства. Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который с рабочим визитом находится в городе.
 
В случаях со сложностями в бюджете Мутко порекомендовал властям Калининграда искать средства в федеральных программах. По мнению федерального чиновника, такая программа нужна, чтобы люди видели работу. 
 
"Мэра просили принять программу благоустройства, а то смотрю, одна остановка в городе такая, другая такая. Я понимаю, что всё упирается в деньги, но есть же различные федеральные программы. Сейчас правительство начинает уделять внимание благоустройству городов, поэтому в таких программах нужно участвовать", - отметил Мутко.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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kusovalu
kusovalu #
23:25
вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки  исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава--- http://eta.pe/parazitu
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