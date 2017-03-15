Мутко раскритиковал калининградские автобусные остановки

Главе Калининграда Александру Ярошуку поручили принять в городе программу благоустройства. Об этом в среду, 15 марта, журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который с рабочим визитом находится в городе.
В случаях со сложностями в бюджете Мутко порекомендовал властям Калининграда искать средства в федеральных программах. По мнению федерального чиновника, такая программа нужна, чтобы люди видели работу.
"Мэра просили принять программу благоустройства, а то смотрю, одна остановка в городе такая, другая такая. Я понимаю, что всё упирается в деньги, но есть же различные федеральные программы. Сейчас правительство начинает уделять внимание благоустройству городов, поэтому в таких программах нужно участвовать", - отметил Мутко.
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