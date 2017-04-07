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Главная Новости Транспорт

В Калининграде установят 39 новых автобусных павильонов за 20 млн рублей (места размещения)

Автор: Константин Сериков
18:12
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Фото Клопс.Ru. Автор: Олег Кичанов
В Калининграде планируют установить 39 современных остановочных павильонов. Торги по выбору подрядчика открыты на сайте госзакупок.
 
В основном новые остановки будут установлены в центральной части города. Современные пункты появятся на ул. Невского, Советском проспекте, ул. Черняховского, проспекте Мира, ул. Театральной, Ленинском проспекте и в других частях города.
 
Действующие остановочные павильоны будут демонтированы. По предложению властей, их перенесут туда, где вообще нет павильонов. Сам аукцион пройдет 24 апреля. Выигравшая его компания должна будет выполнить все работы за 45 дней.
 
Напомним, ранее в городе уже устанавливали новые остановочные павильоны. В частности, на ул. Литовский вал новая остановка стоит посередине пешеходного тротуара. Пройти мимо нее люди могут только выйдя на проезжую часть.
 
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время визита в Калининград в середине марта высказал недовольство остановками в городе. Он призвал главу города Александра Ярошука принять программу благоустройства. При этом Мутко посоветовал использовать федеральные средства, но в Калининграде, судя по конкурсной документации, деньги будут выделены из городского бюджета.
 
 

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1 комментарий Правила комментирования

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zzz_rrr23
zzz_rrr23 #
20:25
т.е. вот эта штука стоит около 500 т.р.? Да ладно! А когда в городе появятся расписания городских маршрутов? Видели на остановке на ул. Багратиона расписание 2 или 3 маршрутов, напечатанное на листе А4, в файлике, примотанное скотчем к столбу. Долго смеялись. Даааа, это даже не Москва
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