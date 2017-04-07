В Калининграде установят 39 новых автобусных павильонов за 20 млн рублей (места размещения)

В Калининграде планируют установить 39 современных остановочных павильонов. Торги по выбору подрядчика открыты на сайте госзакупок.
В основном новые остановки будут установлены в центральной части города. Современные пункты появятся на ул. Невского, Советском проспекте, ул. Черняховского, проспекте Мира, ул. Театральной, Ленинском проспекте и в других частях города.
Действующие остановочные павильоны будут демонтированы. По предложению властей, их перенесут туда, где вообще нет павильонов
. Сам аукцион пройдет 24 апреля. Выигравшая его компания должна будет выполнить все работы за 45 дней.
Напомним, ранее в городе уже устанавливали новые остановочные павильоны. В частности, на ул. Литовский вал новая остановка стоит посередине пешеходного тротуара. Пройти мимо нее люди могут только выйдя на проезжую часть.
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время визита в Калининград в середине марта высказал недовольство остановками
в городе. Он призвал главу города Александра Ярошука принять программу благоустройства. При этом Мутко посоветовал использовать федеральные средства, но в Калининграде, судя по конкурсной документации, деньги будут выделены из городского бюджета.
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