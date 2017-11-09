Ярошук рассказал, почему в Калининграде не ремонтируют разбитые вандалами остановки
На ремонт разбитой вандалами остановки общественного транспорта необходимо минимум четыре месяца. Об этом корреспонденту Клопс.Ru рассказал глава Калининграда Александр Ярошук.
По словам чиновника, чтобы восстановить один объект, нужно проводить сложные процедуры и искать деньги в бюджете. На это уходят месяцы, во время которых калининградцы вынуждены пользоваться разбитыми остановками.
"После того как вандалы разбили стекло, мне нужно найти деньги в бюджете, потом утвердить выделение средств в горсовете, а далее отыгрывать контракт по федеральному закону. На всё это уходит минимум четыре месяца", — пояснил Ярошук.
Глава города отметил, что из-за последних действий вандалов из бюджета города будет выделено 668 тысяч рублей. "Когда человек делает эту пакость, он должен задуматься, к чему это может привести. Ему же потом и пользоваться этой разбитой остановкой", — пояснил Ярошук.
Чиновник заверил, что в канун ЧМ-2018 город запасётся стёклами, чтобы оперативно их вставлять в случае активности хулиганов. Но постоянно в таком режиме жить невозможно.
В последний раз вандалы разбили новую остановку
на пл. Василевского в сентябре. В июле в Калининграде разгромили остановку на ул. Невского. В сентябре от рук компании подростков пострадал павильон
на Литовском Валу. Родителям юноши, разбившего стекло ногой, предстоит выплатить 105 тысяч рублей в качестве компенсации ущерба.