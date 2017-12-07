Калининградка, упавшая на скользком тротуаре, отсудила более 100 тыс. рублей

Жительница Калининградской области, поскользнувшаяся на обледенелом тротуаре, добилась взыскания компенсации. Об этом сообщает пресс-служба Зеленоградского районного суда.

Женщина пояснила, что в январе 2017 года на одной из улиц в Зеленоградске она поскользнулась на обледенелом тротуаре и упала на бок. После случившегося её доставили в больницу, где врачи диагностировали ей перелом плечевого сустава. Через несколько дней пациентке сделали операцию, зафиксировали болтами металлическую пластину в области перелома.

Обращаясь в суд, женщина указала, что в результате происшествия ей был причинён моральный вред.

"Судом установлено, что в апреле 2016 года между органом местного самоуправления и одной из организаций заключён контракт, по условиям которого организация приняла на себя обязанности по уборке и благоустройству территории, в том числе и улицы, на которой произошёл несчастный случай. При этом организация в зимний период должна очищать тротуары и проезжие части дорог от снега не позднее чем через три часа после снегопада, а также посыпать тротуары и проезжие части дорог песчано-соляной смесью", — пояснили в пресс-службе суда.

Районный суд решил взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя. На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.