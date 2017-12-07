В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского

Дворы домов на ул. Дзержинского в Калининграде оказались подтопленными из-за резкого повышения уровня воды в реке Лесной. Об этом в четверг, 7 декабря, Клопс.Ru сообщили местные жители.
Вода покрыла единственный мостик, соединяющий ул. Дзержинского и садовое товарищество, где проживают сотни людей. Калининградцы обратились в администрацию, но, по их словам, там лишь констатировали, что в реке поднялся уровень воды. Жители опасаются повторения ситуации октября, когда подтопленными оказались несколько домов.
"После такого резонансного случая было много шума, но не сделано ничего по существу. Приехали, обрезали у деревьев ветки, но их даже не убрали. Естественно, что они и забили все каналы", — рассказал Клопс.Ru местный житель Юрий Фролов.
В муниципальной компании "Гидротехник" Клопс.Ru пообещали прокомментировать ситуацию позднее.
В конце октября из-за повышения уровня воды в реке Лесной затопило несколько домов
в районе ул. Дзержинского. Люди были вынуждены спать в машинах по нескольку суток. По заявлениям калининградских властей, для решения проблемы с подтоплением города необходимо чистить
не только канавы, но и реки, находящиеся в федеральной собственности. Городу пообещали купить
новую технику.