В Калининграде снова затопило дворы на ул. Дзержинского

Дворы домов на ул. Дзержинского в Калининграде оказались подтопленными из-за резкого повышения уровня воды в реке Лесной. Об этом в четверг, 7 декабря, Клопс.Ru сообщили местные жители.

Вода покрыла единственный мостик, соединяющий ул. Дзержинского и садовое товарищество, где проживают сотни людей. Калининградцы обратились в администрацию, но, по их словам, там лишь констатировали, что в реке поднялся уровень воды. Жители опасаются повторения ситуации октября, когда подтопленными оказались несколько домов.

"После такого резонансного случая было много шума, но не сделано ничего по существу. Приехали, обрезали у деревьев ветки, но их даже не убрали. Естественно, что они и забили все каналы", — рассказал Клопс.Ru местный житель Юрий Фролов.

В муниципальной компании "Гидротехник" Клопс.Ru пообещали прокомментировать ситуацию позднее.