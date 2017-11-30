В Калининграде пациентка психиатрической больницы №2 получила травму глаз. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Инцидент произошёл 28 ноября в посёлке Прибрежном в 9:50 во втором отделении психиатрической больницы. 40-летнюю женщину увезли из учреждения в Центральную городскую больницу с травмой глаз. По одной из версий, она получила её, пытаясь выдавить их пальцами.



В региональном управлении Минздрава пояснили, что с пациенткой произошёл несчастный случай.



"28 ноября в психиатрической больнице №2 действительно произошёл несчастный случай с пациенткой. В настоящее время правоохранительными органами проводится доследственная проверка. Помимо этого, внутренняя проверка организована руководством учреждения", — пояснили в ведомстве.

