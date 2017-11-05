Зоопарк: никаких мер в отношении тигра приниматься не будет

Никаких мер в отношении тигра, напавшего на сотрудника, приниматься не будет. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе зоопарка.

По словам сотрудников, 16-летнее животное также испытало сильный стресс после нападения. В настоящее время оно находится в своём вольере и почти не двигается. По словам сотрудника пресс-службы, тигра после происшествия не усыпляли, как ранее сообщали очевидцы. Он защищал свою территории. Причину трагедии установит служебное расследование.

Амурский тигр по кличке Тайфун, прибывший в Калининградский зоопарк 2002 году, до сегодняшнего дня не проявлял агрессии по отношению к сотрудникам. В природе максимальная продолжительность жизни амурских тигров 15 лет.