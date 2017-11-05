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Главная Новости Происшествия

Сотрудница калининградского зоопарка, пострадавшая от нападения тигра, находится в БСМП

13:42
  5630
Пострадавшая при нападении тигра сотрудница калининградского зоопарка находится в БСМП. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе зоосада.
 
Зоотехник отдела "Хищные и ластоногие животные" была госпитализирована в шоковом состоянии. Вместе с ней в больницу поехала директор зоопарка.
 
На женщину напал амурский тигр по кличке Тайфун. Предположительно, животное вышло в уличный вольер в тот момент, когда там находился сотрудник и тигр его атаковал.
 
"Посетителям с помощью криков, камней и подручных средств удалось отвлечь животное. В это время зоотехник смог спрятаться во внутреннем помещении", — отметил представитель пресс-службы. На место происшествия выезжал наряд полиции и скорая помощь.
 
В зоопарке проведут служебное расследование, чтобы выяснить точную причину инцидента. 

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