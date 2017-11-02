Экс-главе калининградского минстроя Кушхову снова продлили арест
В Москве суд продлил арест бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве стадиона. Об этом сообщает РАПСИ
со ссылкой на своего корреспондента.
Экс-чиновник просидит под стражей до 5 февраля 2018 года. С ходатайством о продлении меры пресечения выступило следствие.
В декабре 2014 года в Калининграде возбудили уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных по программе строительства объектов к ЧМ-18. Бывшего главу министерства строительства Калининградской области Амира Кушхова обвинили в мошенничестве
на 750 млн рублей при строительстве стадиона "Калининград-Арена". Суд арестовал чиновника
вместе с его предполагаемыми подельниками в конце июня. Речь идёт
о замглавы регионального управления капитального строительства Сергее Трибунском и заместителе гендиректора компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачиме Эристове.