СМИ: экс-глава калининградского минстроя Кушхов заявил, что непричастен к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018
Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Экс-глава калининградского минстроя Амир Кушхов заявил о своей непричастности к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщает "Коммерсант"
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Такое заявление Кушхов сделал изданию через своего адвоката. Он пояснил, что его клиент не занимался криминалом и отрицает причастность к каким-либо хищениям.
"Надо быть безумцем, чтобы заниматься криминалом на находящемся под микроскопом объекте, где каждый шаг контролируется десятками проверяющих, — прокомментировал экс-глава.
Адвокат Алим Хамирзов также заявил, что его клиент ни от кого не скрывался.
"Несколько месяцев назад он перенес операцию в Кабардино-Балкарии, а затем уехал в Москву к младшему сыну, где его 28 июня в 6 утра и задержали",— пояснил адвокат.
Обвинение его клиенту пока не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого и от дачи показаний не отказывается. По словам защитника, после обыска в квартире Амира Кушхова его самого доставили в следственный департамент МВД, где допрашивали до 9 часов вечера.
Уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") возбудили калининградские правоохранительные органы ещё в августе 2014 года.
28 июня 2017 года в правительственных структурах Калининградской области и офисе компании "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски,
связанные со строительством стадиона "Калининград-Арена" к ЧМ-2018. Правоохранители выявили хищения государственных средств, выделенных по программе строительства объектов к ЧМ-18. По факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона завели уголовное дело. Сумма ущерба составляет более 500 млн рублей.
В Москве суд арестовал бывшего министра строительства
Калининградской области Амира Кушхова. Вместе с ним арестовали заместителя главы регионального управления капитального строительства Сергея Трибунского и заместителя гендиректора компании "ГлобалЭлектроСервис" Хачима Эристова.
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