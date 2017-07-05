СМИ: экс-глава калининградского минстроя Кушхов заявил, что непричастен к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018



Экс-глава калининградского минстроя Амир Кушхов заявил о своей непричастности к хищениям при строительстве стадиона к ЧМ-2018. Об этом сообщает "Коммерсант"

Такое заявление Кушхов сделал изданию через своего адвоката. Он пояснил, что его клиент не занимался криминалом и отрицает причастность к каким-либо хищениям.



"Надо быть безумцем, чтобы заниматься криминалом на находящемся под микроскопом объекте, где каждый шаг контролируется десятками проверяющих, — прокомментировал экс-глава.



Адвокат Алим Хамирзов также заявил, что его клиент ни от кого не скрывался.



"Несколько месяцев назад он перенес операцию в Кабардино-Балкарии, а затем уехал в Москву к младшему сыну, где его 28 июня в 6 утра и задержали",— пояснил адвокат.



Обвинение его клиенту пока не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого и от дачи показаний не отказывается. По словам защитника, после обыска в квартире Амира Кушхова его самого доставили в следственный департамент МВД, где допрашивали до 9 часов вечера.



Уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") возбудили калининградские правоохранительные органы ещё в августе 2014 года.

