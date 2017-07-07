Экс-главу калининградского минстроя Кушхова обвинили в хищении 750 млн при строительстве стадиона к ЧМ-2018

Бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову предъявили обвинение. Об этом сообщает РБК
с ссылкой на адвоката Кушхова, Алима Бишенова.
Экс-министра обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, Кушхов причастен к хищению 750 млн рублей.
"Первую редакцию обвинения ему предъявили вчера. Обвинение базируется на некой оперативной информации. Мы её не видели, поскольку она засекречена. По версии следствия, он вступил в сговор с группой лиц и похитил около 750 млн руб", – цитирует издание Бишенова.
По словам адвоката, 9 июля Кушхова переведут из изолятора временного содержания при ГУВД Москвы в один из столичных следственных изоляторов. Под стражу его взяли 3 июля.
28 июня 2017 года в правительственных структурах Калининградской области и офисе компании "ГлобалЭлектроСервис" прошли обыски,
связанные со строительством стадиона "Калининград-Арена" к ЧМ-2018. Правоохранители выявили хищения государственных средств, выделенных по программе строительства объектов к ЧМ-18. По факту завышения объёмов выполненных работ при подготовке площадки строительства для стадиона завели уголовное дело. Сумма ущерба составляет более 500 млн рублей.
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