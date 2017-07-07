Экс-главу калининградского минстроя Кушхова обвинили в хищении 750 млн при строительстве стадиона к ЧМ-2018

Бывшему министру строительства Калининградской области Амиру Кушхову предъявили обвинение. Об этом сообщает РБК с ссылкой на адвоката Кушхова, Алима Бишенова.

Экс-министра обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц в особо крупном размере). По версии следствия, Кушхов причастен к хищению 750 млн рублей.

"Первую редакцию обвинения ему предъявили вчера. Обвинение базируется на некой оперативной информации. Мы её не видели, поскольку она засекречена. По версии следствия, он вступил в сговор с группой лиц и похитил около 750 млн руб", – цитирует издание Бишенова.

По словам адвоката, 9 июля Кушхова переведут из изолятора временного содержания при ГУВД Москвы в один из столичных следственных изоляторов. Под стражу его взяли 3 июля.