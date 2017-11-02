"Вину не признаю, раскаиваться не в чем": в суде с последним словом выступил подозреваемый в нападении на Игоря Рудникова
В четверг, 2 ноября, в Центральном районном суде с последним словом выступил подозреваемый в нападении на Игоря Рудникова Алексей Каширин. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.
Адвокат потерпевшего Михаил Золотарёв ходатайствовал, чтобы без Рудникова последнее слово не оглашали. Однако судья не поддержала его. Подсудимый сказал всего несколько слов.
"Вину не признаю, раскаиваться не в чем", — такое было последнее слово подозреваемого перед оглашением приговора.
Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его огласят на следующей неделе.
В марте прошлого года Рудников получил пять ударов ножом
на выходе из кафе "Солянка" на пр. Мира в Калининграде. 8 июня 2017 года Центральный районный суд вынес приговор бывшему питерскому омоновцу Алексею Каширину — полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Калининградский областной суд отменил этот приговор. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для нового рассмотрения.
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