"Вину не признаю, раскаиваться не в чем": в суде с последним словом выступил подозреваемый в нападении на Игоря Рудникова

В четверг, 2 ноября, в Центральном районном суде с последним словом выступил подозреваемый в нападении на Игоря Рудникова Алексей Каширин. Об этом из зала суда передаёт корреспондент Клопс.Ru.



Адвокат потерпевшего Михаил Золотарёв ходатайствовал, чтобы без Рудникова последнее слово не оглашали. Однако судья не поддержала его. Подсудимый сказал всего несколько слов.



"Вину не признаю, раскаиваться не в чем", — такое было последнее слово подозреваемого перед оглашением приговора.

Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора. Его огласят на следующей неделе.