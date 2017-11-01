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Главная Новости Происшествия

Горадминистрация, вузы, магазины: в Калининграде снова началась массовая эвакуация из-за сообщений о минировании

09:52
  16935
В среду, 1 ноября, в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов. Сообщения стали поступать с 9:50. Первым эвакуировали здание городской администрации. Появилась карта мест, "заминированных" в Калининграде. Список обновляется. 
 

В Калининграде эвакуировали администрацию на пл. Победы. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец. 
 
На место прибыли скорая помощь и пожарные. Всех просят отойти на безопасное расстояние. Сотрудники полиции говорят, что это пожарная тревога. 

В 10:00 должно было состояться заседание горсовета, на котором планировали принять решение о составе конкурсной комиссии по выборам главы Калининграда и назначить дату конкурса.
 
Также сообщается об эвакуации здания министерства социальной политики на ул. Клинической. 

Обновлено от 10:00

По словам Александра Ярошука, поступил анонимный звонок о минировании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, эвакуировали здания министерства образования и Общественной палаты. Также появилась информация, что оцепили ТРЦ "Европа" и корпус БФУ на ул. Невского. 


Фото: очевидец
 
Обновлено от 10:07

Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, в полицию поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в здании мэрии. Людей эвакуировали, на место выехали кинологи. Информация проверяется.

Обновлено от 10:14
 
Очевидцы сообщают об эвакуации корпусов БГА, Калининградского государственного колледжа градостроительства, суда на ул. Горького и областной прокуратуры. На данный момент эвакуированы все корпуса БФУ им. И. Канта. 

Обновлено от 10:25

Эвакуировали также здание на Советском проспекте, 13, где находится агентство по делам молодёжи, а также УФМС, министерство природных ресурсов и экологии.

Фото: Александр Подгорчук
 
Обновлено от 10:27
 
Очевидцы сообщают об эвакуации здания КГТУ. 
 
Обновлено от 10:30

По предварительной информации, заседание горсовета перенесли на 12:00, когда правоохранительные органы проверят здание мэрии. 
 
Обновлено от 10:45

"В связи с эвакуацией корпусов университета представление общественно значимых волонтёрских проектов состоится сегодня на площадке Историко-художественного музея, Клиническая, 21, в 12:00", — написала на своей страничке в Facebook пресс-секретарь БФУ Юлия Шкуркина.
 
Также глава избиркома Инесса Винярская сообщила о минировании здания ведомства на Московском проспекте.

"Стоим на улице, здание оцеплено, ждём сапёров с собаками. Какой-то ужас!" — написала Винярская в Facebook.

Обновлено от 11:15

Сообщается об эвакуации здания областной думы на ул. Кирова. 

Фото: Александр Подгорчук 
 
Обновлено от 11:30

Как сообщил Клопс.Ru глава Янтарного городского округа Алексей Заливатский, в Янтарном эвакуировали здание администрации. Пока о минировании других зданий не сообщается. На место прибыли все экстренные службы. Ожидаются кинологи.
 

Обновлено от 11:40

Очевидцы сообщают, что эвакуировали здание Арбитражного суда на ул. Рокоссовского и Центрального на ул. Леонова.

Фото: Александр Подгорчук
 
Обновлено от 12:05
 
Очевидцы сообщают об эвакуации школ №33, 8 и 4 в Калининграде. 
 
Обновлено от 12:20
 
1 ноября в 12:00 после проверки здания городской администрации правоохранительными органами на наличие взрывоопасных предметов началось заседание горсовета. 
 
Обновлено от 12:25
 
Родители учеников сообщают об эвакуации школ №46, 2, 50 и 6.
 
"Во время написания пробников по ОГЭ эвакуировали людей, находящихся в школе №50", — сообщили очевидцы. 
 
"В школе №6 детям сказали, что это учебная тревога. Эвакуации не было, но выход закрыли. Запертые дети сидели в школе, их только сейчас отпустили", — сообщили родители одного из учеников. 
 

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