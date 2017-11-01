Горадминистрация, вузы, магазины: в Калининграде снова началась массовая эвакуация из-за сообщений о минировании

В среду, 1 ноября, в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов. Сообщения стали поступать с 9:50. Первым эвакуировали здание городской администрации. Появилась карта мест, "заминированных" в Калининграде. Список обновляется.

В Калининграде эвакуировали администрацию на пл. Победы. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

В 10:00 должно было состояться заседание горсовета, на котором планировали принять решение о составе конкурсной комиссии по выборам главы Калининграда и назначить дату конкурса.







Обновлено от 10:00



По словам Александра Ярошука, поступил анонимный звонок о минировании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, эвакуировали здания министерства образования и Общественной палаты. Также появилась информация, что оцепили ТРЦ "Европа" и корпус БФУ на ул. Невского.





Фото: очевидец

Также сообщается об эвакуации здания министерства социальной политики на ул. Клинической.По словам Александра Ярошука, поступил анонимный звонок о минировании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, эвакуировали здания министерства образования и Общественной палаты. Также появилась информация, что оцепили ТРЦ "Европа" и корпус БФУ на ул. Невского.Фото: очевидец

Обновлено от 10:07



Как сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая, в полицию поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в здании мэрии. Людей эвакуировали, на место выехали кинологи. Информация проверяется.



Обновлено от 10:14







Обновлено от 10:25



Эвакуировали также здание на Советском проспекте, 13, где находится агентство по делам молодёжи, а также УФМС, министерство природных ресурсов и экологии.



Очевидцы сообщают об эвакуации корпусов БГА, Калининградского государственного колледжа градостроительства, суда на ул. Горького и областной прокуратуры. На данный момент эвакуированы все корпуса БФУ им. И. Канта.Эвакуировали также здание на Советском проспекте, 13, где находится агентство по делам молодёжи, а также УФМС, министерство природных ресурсов и экологии.

На место прибыли скорая помощь и пожарные. Всех просят отойти на безопасное расстояние. Сотрудники полиции говорят, что это пожарная тревога.