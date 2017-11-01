"Слава богу, здание чисто": в мэрии началось заседание горсовета
1 ноября в 12:00, после проверки здания городской администрации правоохранительными органами на наличие взрывоопасных предметов, началось заседание горсовета. Чиновников и журналистов запустили в здание.
Андрей Кропоткин, председатель горсовета Калининграда, начал мероприятие со слов: "Слава богу, задние чисто, и мы начинаем заседание ".
1 ноября с 9:50 начали поступать звонки о минировании
зданий в Калининграде. Первой эвакуировали городскую администрацию. В 10:00 должно было состояться заседание горсовета, на котором планировали принять решение о составе конкурсной комиссии по выборам главы Калининграда и назначить дату конкурса. Его перенесли на 12:00.