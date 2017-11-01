В Калининграде эвакуируют людей из зданий судов

В Калининграде местные жители сообщают об эвакуации Арбитражного, Центрального, Ленинградского и Областного судов. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.



В пресс-службе Калининградского областного суда пояснили, что пока им известно только о том, что поступила информация о минировании Центрального и Ленинградского районных судов Калининграда, а также здания мировых судей Ленинградского района на ул. Горького. Эта информация ещё уточняется, как и информация по минированию других судов региона.



"Здание Областного суда на ул. Сергеева пока работает. Звонков о его минировании не поступало", — сообщили в пресс-службе.