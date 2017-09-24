"Крузенштерн" не примет участие в фестивале фейерверков в Зеленоградске
Барк "Крузенштерн" не примет участие в чемпионате фестиваля фейерверков в Зеленоградске. Об этом сообщает пресс-служба БГАРФ.
Ранее планировалось, что 23 сентября, при благоприятном прогнозе погоды, участие в Мировом чемпионате фейерверков примет "Крузенштерн"
. Предполагалось, что под залпы салютов барк с зажжённой иллюминацией подойдет на максимально близкое расстояние к променаду. Но в связи с смертельным ДТП
и переносом чемпионата
, участие барка отменяется и судно нельзя будет увидеть в Зеленоградске.
Запланированное время захода судна в порт остается прежним. Барк планирует прийти в Калининградский морской рыбный порт ранним утром 24 сентября, построение по случаю прихода назначено на 12:00.