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Главная Новости Происшествия

Из-за смертельного ДТП под Гвардейском фестиваль фейерверков в Зеленоградске перенесли на воскресенье

23 сентября 201712:03
  18431
Власти Калининградской области перенесли очередной этап мирового фестиваля фейерверков в Зеленоградске. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном правительстве.
 
Выступление команд из Казахстана и Испании состоится в Зеленоградске вечером в воскресенье, 24 сентября. Такое решение правительство региона приняло в связи с трагедией.
 
Смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника Mersedes произошло в пятницу, 22 сентября, вечером. В аварии погибли семь человек, девять пострадали.

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«Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года»

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Новости по теме Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года

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23 сентября 201716:52
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