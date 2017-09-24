Из-за смертельного ДТП под Гвардейском фестиваль фейерверков в Зеленоградске перенесли на воскресенье
Власти Калининградской области перенесли очередной этап мирового фестиваля фейерверков в Зеленоградске. Об этом Клопс.Ru сообщили в региональном правительстве.
Выступление команд из Казахстана и Испании состоится в Зеленоградске вечером в воскресенье, 24 сентября. Такое решение правительство региона приняло в связи с трагедией.
Смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника Mersedes произошло в пятницу, 22 сентября, вечером. В аварии погибли семь человек
, девять пострадали.
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