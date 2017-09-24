Власти озвучили размер материальной помощи семьям погибших в ДТП под Гвардейском

Семьям погибших в ДТП под Гвардейском 22 сентября выплатят материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
"Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших — по 250 000 рублей. Кроме того, Антон Алиханов поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим. Вся необходимая помощь медицинскими учреждениями оказывается в полном объеме", — сказал врио вице-премьера областного правительства Александр Торба.
Также всем главам муниципальных образований рекомендовали отменить или перенести все увеселительные мероприятия. Уже объявлено о переносе, например, праздника тыквы в Багратионовском городском округе, фейерверка в Зеленоградске.
По словам врио министра социальной политики Анжелики Майстер, родственников жертв ДТП навестят специалисты Центра помощи семье и детям и муниципальных органов соцзащиты.
"Мы готовы оказать всестороннюю помощь в решении наиболее важных проблем и вопросов этих людей. Кроме того, всем им будет оказана срочная адресная помощь. С 15:00 23 сентября по телефону 8 (4012) 531-231 открыта горячая линия, где можно получить психологическую поддержку, уточнить механизм получения материальной помощи и сообщить о содействии, которое необходимо семьям и пострадавшим", — сообщила Майстер.
Смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника Mersedes произошло в пятницу, 22 сентября, вечером. В аварии погибли семь человек
, девять пострадали.