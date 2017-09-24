Власти озвучили размер материальной помощи семьям погибших в ДТП под Гвардейском

Семьям погибших в ДТП под Гвардейском 22 сентября выплатят материальную помощь. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.



"Принято решение оказать материальную помощь каждой семье погибших — по 250 000 рублей. Кроме того, Антон Алиханов поручил министерству социальной политики и руководителям муниципальных образований определить меры поддержки пострадавшим. Вся необходимая помощь медицинскими учреждениями оказывается в полном объеме", — сказал врио вице-премьера областного правительства Александр Торба.



Также всем главам муниципальных образований рекомендовали отменить или перенести все увеселительные мероприятия. Уже объявлено о переносе, например, праздника тыквы в Багратионовском городском округе, фейерверка в Зеленоградске.



По словам врио министра социальной политики Анжелики Майстер, родственников жертв ДТП навестят специалисты Центра помощи семье и детям и муниципальных органов соцзащиты.

