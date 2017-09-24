"Это была удивительная девушка": в ДТП под Гвардейском погибла волонтёр "Верю в чудо"

В ДТП на трассе Калининград-Талпаки погибла волонтер благотворительного центра "Верю в чудо" 31-летняя Анна Маркина. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель организации София Лагутинская.

"Среди погибших в страшном ДТП был наш волонтер Аня. Это была удивительная девушка. Она на протяжении трёх лет чутко и всецело ухаживала за отказничками в больницах, за паллиативными детками, ездила с ними в федеральные центры, и была настоящим человеком с большой буквы", — рассказала Лагутинская.

По словам коллег, вечером 22 сентября Анна возвращалась к себе домой. Она жила в одном из посёлков области. На момент трагедии женщина была беременна. Анну уже опознали родственники.

Анна Маркина была участницей программы "Больничные дети-сироты" — в её рамках няни ухаживают за детьми, которые попали в больницу из детских домов. Они делают всё, чтобы маленьким пациентам стало менее одиноко: держат их за руки после операции, вместе ходят на процедуры, играют, гуляют, читают, разговаривают. Таких нянь называют "СуперМамами".

Центр "Верю в чудо" проводит благотворительный марафон , направленный на сбор средств для семей погибших в ДТП. Пожертвовать можно с помощью СМС или банковского перевода.