"Это была удивительная девушка": в ДТП под Гвардейском погибла волонтёр "Верю в чудо"

В ДТП на трассе Калининград-Талпаки погибла волонтер благотворительного центра "Верю в чудо" 31-летняя Анна Маркина. Об этом Клопс.Ru сообщила руководитель организации София Лагутинская.
"Среди погибших в страшном ДТП был наш волонтер Аня. Это была удивительная девушка. Она на протяжении трёх лет чутко и всецело ухаживала за отказничками в больницах, за паллиативными детками, ездила с ними в федеральные центры, и была настоящим человеком с большой буквы", — рассказала Лагутинская.
По словам коллег, вечером 22 сентября Анна возвращалась к себе домой. Она жила в одном из посёлков области. На момент трагедии женщина была беременна. Анну уже опознали родственники.
Анна Маркина была участницей программы
"Больничные дети-сироты" — в её рамках няни ухаживают за детьми, которые попали в больницу из детских домов. Они делают всё, чтобы маленьким пациентам стало менее одиноко: держат их за руки после операции, вместе ходят на процедуры, играют, гуляют, читают, разговаривают. Таких нянь называют "СуперМамами".
Центр "Верю в чудо" проводит благотворительный марафон
, направленный на сбор средств для семей погибших в ДТП. Пожертвовать можно с помощью СМС или банковского перевода.
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября
. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков Клопс.Ru сообщили
, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.