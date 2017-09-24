Власти Черняховска оплатят похороны двух горожан, погибших в ДТП под Гвардейском

В ДТП с маршруткой и микроавтобусом под Гвардейском, где погибли семь человек, попали три жителя Черняховска. Об этом Клопс.Ru сообщил замглавы администрации Черняховска Вячеслав Кнышов.

Две девушки погибли на месте. Молодой человек выжил. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

"Вместе с главой администрации мы решаем вопрос о выплате материальной помощи семьям погибших. Похороны администрация Черняховска оплатит" — рассказал корреспонденту Клопс.Ru Кнышов.