Власти Черняховска оплатят похороны двух горожан, погибших в ДТП под Гвардейском

В ДТП с маршруткой и микроавтобусом под Гвардейском, где погибли семь человек, попали три жителя Черняховска. Об этом Клопс.Ru сообщил замглавы администрации Черняховска Вячеслав Кнышов.
Две девушки погибли на месте. Молодой человек выжил. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
"Вместе с главой администрации мы решаем вопрос о выплате материальной помощи семьям погибших. Похороны администрация Черняховска оплатит" — рассказал корреспонденту Клопс.Ru Кнышов.
Авария с пассажирской маршруткой произошла
в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус.