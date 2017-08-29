Адвокату, пытавшемуся за 50 тыс. евро закрыть дело клиента, отменили условный срок
Во вторник, 29 августа, Калининградский областной суд отменил условный срок бывшему адвокату, пытавшемуся за 50 тыс. евро закрыть уголовное дело клиента. Об этом сообщает пресс-служба суда.
В суде рассмотрели апелляционную жалобу от прокурора. Он просил исключить из приговора ряд смягчающих наказание обстоятельств: активное содействие раскрытию и расследованию преступления и явку с повинной, а также указание на применение ст. 73 УК РФ ("Условное осуждение").
Экс-адвоката Алексея Суханова приговорили к трём годам колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Ранее, 20 июня, Суханова приговорили
к такому же сроку, но условно.
7 февраля 2017 года Алексея Суханова задержали при получении
25 000 евро. Ранее он пообещал за 50 000 евро закрыть в отношении местного бизнесмена уголовное дело. Юристу предъявили обвинение по ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Бывший адвокат также оказался связан с бизнесом
полицейских, которых обвиняют в хищении табачного конфиската на 600 млн рублей.