В Калининграде адвокат, обещавший за 50 тыс. евро закрыть дело клиента, получил условный срок
В Калининграде суд вынес приговор бывшему члену Калининградской коллегии адвокатов Алексею Суханову, обещавшему за взятку в 50 000 евро закрыть уголовное дело в отношении подзащитного. Об этом Клопс.Ru сообщили в Ленинградском районном суде Калининграда.
Сегодня, 20 июня, судья Нина Муценберг приговорила Суханова к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. К смягчающим обстоятельствам отнесли сотрудничество со следствием, наличие троих маленьких детей, положительные характеристики подсудимого. Юриста осудили по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Дело Суханова рассмотрели за один день в особом порядке.
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