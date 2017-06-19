Калининградский адвокат, обещавший за 50 тыс. евро закрыть дело клиента, признал вину
Бывший член Калининградской коллегии адвокатов Алексей Суханов, обещавший за взятку в 50 000 евро закрыть уголовное дело в отношении подзащитного, признал себя виновным и раскаялся. Об этом мужчина заявил сегодня, 19 июня, во время заседания.
Дело рассматривает суд Ленинградского района. Слушание длилось около двух часов. К смягчающим обстоятельствам отнесли сотрудничество со следствием, наличие троих маленьких детей, положительные характеристики. Прокурор Александр Пиннекер отметил, что Суханов, несмотря на всё это, обвиняется в тяжком преступлении. Гособвинитель попросил суд приговорить экс-адвоката к двум с половиной годам колонии общего режима. Защитник обвиняемого попросил такого же наказания, но условно.
Также адвокат Суханова заявил, что на преступление его клиента толкнули трудности с деньгами, возникшие из-за "яблочного" бизнеса. В 2015 году подсудимый занялся фермерской деятельностью. Он разбил большой сад на арендованных у государства землях. Однако позднее у мужчины возникли проблемы с субсидиями от государства, на получение которых он рассчитывал.
7 февраля 2017 года Алексея Суханова задержали при получении 25 000 евро
. Ранее он пообещал за 50 000 евро закрыть в отношении местного бизнесмена уголовное дело. Юристу предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Бывший адвокат также оказался связан с бизнесом полицейских
, которых обвиняют в хищении табачного конфиската на 600 млн рублей.
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