Калининградский адвокат, обещавший за 50 тыс. евро закрыть дело клиента, признал вину

Бывший член Калининградской коллегии адвокатов Алексей Суханов, обещавший за взятку в 50 000 евро закрыть уголовное дело в отношении подзащитного, признал себя виновным и раскаялся. Об этом мужчина заявил сегодня, 19 июня, во время заседания.



Дело рассматривает суд Ленинградского района. Слушание длилось около двух часов. К смягчающим обстоятельствам отнесли сотрудничество со следствием, наличие троих маленьких детей, положительные характеристики. Прокурор Александр Пиннекер отметил, что Суханов, несмотря на всё это, обвиняется в тяжком преступлении. Гособвинитель попросил суд приговорить экс-адвоката к двум с половиной годам колонии общего режима. Защитник обвиняемого попросил такого же наказания, но условно.



Также адвокат Суханова заявил, что на преступление его клиента толкнули трудности с деньгами, возникшие из-за "яблочного" бизнеса. В 2015 году подсудимый занялся фермерской деятельностью. Он разбил большой сад на арендованных у государства землях. Однако позднее у мужчины возникли проблемы с субсидиями от государства, на получение которых он рассчитывал.