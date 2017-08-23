Погибший под поездом в Зеленоградском районе мужчина шёл в наушниках
Сбитый насмерть поездом в Зеленоградском районе мужчина шёл в наушниках. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах и знакомый погибшего Александр.
Мужчина проживал в посёлке Колосовка. По словам соседа Александра, во вторник вечером он пошёл на дачу, которая находится недалеко от дома. Он решил сократить путь через железнодорожные пути.
"Он любил музыку и часто ходил в наушниках. Это очень страшно, что всё произошло так. У него остались жена и маленькая дочка, меньше чем через месяц ему должно было исполниться 31 год", — рассказал собеседник.
Трагедия произошла на железнодорожном перегоне
Чкаловск — Дружное. Машинист заметил на путях человека, он применил экстренное торможение, но это не помогло. Электричка Калининград — Светлогорск сбила мужчину. Он погиб на месте.
25 июля в Гвардейском районе на переходе станций Междуречье — Знаменск на железнодорожных путях поезд насмерть сбил
мужчину. От удара он погиб на месте.