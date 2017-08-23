Погибший под поездом в Зеленоградском районе мужчина шёл в наушниках

Сбитый насмерть поездом в Зеленоградском районе мужчина шёл в наушниках. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах и знакомый погибшего Александр.



Мужчина проживал в посёлке Колосовка. По словам соседа Александра, во вторник вечером он пошёл на дачу, которая находится недалеко от дома. Он решил сократить путь через железнодорожные пути.



"Он любил музыку и часто ходил в наушниках. Это очень страшно, что всё произошло так. У него остались жена и маленькая дочка, меньше чем через месяц ему должно было исполниться 31 год", — рассказал собеседник.

