Во вторник, 25 июля, в Гвардейском районе на железнодорожных путях поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.



ЧП случилось в 10:01 на переходе станций Междуречье — Знаменск. Машинисту пригородного поезда Калининград — Черняховск пришлось экстренно затормозить, когда на пути выбежал человек. Но это не помогло, поезд сбил мужчину. От удара он погиб на месте.



Работник КЖД вызвал скорую помощь и сообщил в правоохранительные органы. Сейчас следственными органами проводится проверка. Пока личность погибшего не установили.

