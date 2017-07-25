В Гвардейском районе на железнодорожных путях поезд насмерть сбил мужчину
Во вторник, 25 июля, в Гвардейском районе на железнодорожных путях поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.
ЧП случилось в 10:01 на переходе станций Междуречье — Знаменск. Машинисту пригородного поезда Калининград — Черняховск пришлось экстренно затормозить, когда на пути выбежал человек. Но это не помогло, поезд сбил мужчину. От удара он погиб на месте.
Работник КЖД вызвал скорую помощь и сообщил в правоохранительные органы. Сейчас следственными органами проводится проверка. Пока личность погибшего не установили.
За минуту до этого происшествия в Калининградской области машинист поезда Калининград — Санкт-Петербург применил экстренное торможение
из-за опасности сбить человека. Он шёл рядом с железнодорожными путями и находился в габарите прохождения поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
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