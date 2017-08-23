В Зеленоградском районе поезд насмерть сбил мужчину (обновлено)
Во вторник, 22 августа, в Зеленоградском районе поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщается в группе "Система 112 Калининград"
на сайте "ВКонтакте".
Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Чкаловск — Дружное. Вызов в экстренные службы поступил в 19:00 от диспетчера РЖД. 31-летний мужчина погиб на месте. Подробности уточняются.
Машинист заметил на путях человека, он применил экстренное торможение, но это не помогло. Электричка Калининград — Светлогорск сбила мужчину. Об этом Клопс.Ru сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.
"К сожалению, нас начинают серьёзно беспокоить такие случаи. Не проходит и недели, чтобы у нас не было сообщения о применении машинистами внепланового торможения из-за людей, которые идут по путям или в непосредственной близости от них", — подчеркнул Першин.