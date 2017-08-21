В озере Нижнее в Калининграде обнаружены 3 взрывоопасных предмета

Три артиллерийских снаряда обнаружили в озере Нижнее в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

Всего за сутки в регионе обнаружили пять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Ещё две миномётные мины были найдены в посёлке Круглово Зеленоградского ГО.