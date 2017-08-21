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Главная Новости Происшествия

В озере Нижнее в Калининграде обнаружены 3 взрывоопасных предмета

07:53
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Три артиллерийских снаряда обнаружили в озере Нижнее в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.
 
Всего за сутки в регионе обнаружили пять взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Ещё две миномётные мины были найдены в посёлке Круглово Зеленоградского ГО. 
 
Нижнее озеро очистят от зарослей, а набережную уже в этом году отремонтируют. Там планируется устройство пешеходных дорожек из асфальта и брусчатки.
 

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