В Калининграде очистят от зарослей Нижнее озеро и отремонтируют набережную
Нижнее озеро в Калининграде очистят от зарослей, а набережную уже в этом году отремонтируют. Об этом во время рабочего выезда сообщил журналистам глава города Александр Ярошук.
За счёт средств федерального и регионального бюджетов в прогулочной зоне пруда Нижнего планируется устройство пешеходных дорожек из асфальта и брусчатки.
Кроме того, планируется отремонтировать подпорные стены, укрепить откосы ажурной газонной железобетонной плиткой. Также будет проведён ремонт покрытия пешеходного моста, восьми лестничных спусков и смотровых площадок, установят урны и садовые диваны. В рамках текущего содержания сетей наружного освещения на набережной пруда Нижнего заменят светильники. На эти цели из областного бюджета выделяется до 40 миллионов рублей. Сейчас в администрации ищут подрядчика на выполнение работ.
Помимо этого, усилиями властей планируется очистить само озеро от зарослей.
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