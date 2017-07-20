В Калининграде очистят от зарослей Нижнее озеро и отремонтируют набережную

Нижнее озеро в Калининграде очистят от зарослей, а набережную уже в этом году отремонтируют. Об этом во время рабочего выезда сообщил журналистам глава города Александр Ярошук.



За счёт средств федерального и регионального бюджетов в прогулочной зоне пруда Нижнего планируется устройство пешеходных дорожек из асфальта и брусчатки.



Кроме того, планируется отремонтировать подпорные стены, укрепить откосы ажурной газонной железобетонной плиткой. Также будет проведён ремонт покрытия пешеходного моста, восьми лестничных спусков и смотровых площадок, установят урны и садовые диваны. В рамках текущего содержания сетей наружного освещения на набережной пруда Нижнего заменят светильники. На эти цели из областного бюджета выделяется до 40 миллионов рублей. Сейчас в администрации ищут подрядчика на выполнение работ.

Помимо этого, усилиями властей планируется очистить само озеро от зарослей.