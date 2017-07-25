+23 °C
днем
+16 °C
ночью
25 июля 2017 г. 15:22
68 960 пользователей
за 24 часа на сайте
59.87 -0.14
Курс ММВБ на 25 июля 2017, 15:00
70.0 +0.13
Курс ММВБ на 25 июля 2017, 15:00
16.39 -0.0
Курс ЦБ на 26 июля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Прокуратура проверит законность отчисления калининградского студента из БФУ им И. Канта

11:25
  1273 1
Прокуратура проверит законность отчисления Олега Алексеева, исключённого 10 июля из БФУ им И. Канта после организации митинга 12 июня. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация "Студенческая солидарность".
 
Общественники обратились в надзорное ведомство с заявлением. По их словам, на момент отчисления студента в университете не действовали "Правила внутреннего распорядка обучающихся", на основании которых могут применяться дисциплинарные взыскания. Таким образом, они просят отменить решение администрации вуза об отчислении и восстановить молодого человека в университете.
 
"Олегу Алексееву вменены нарушения "Правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ им. И. Канта", которые являются приложением к коллективному договору. Согласно ст. 50 ТК РФ, коллективный договор — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками и работодателем. То есть данный документ никак не может распространяться на студентов", — пояснили в организации.
 
Правила должны, как указано в заявлении, утверждаться учёным советом вуза после учёта мнения органов студенческого самоуправления. Такой документ на момент отчисления Олега Алексеева в университете не действовал.

"Кроме того, из приказа не ясно, в чём конкретно провинился студент и каким образом он пренебрёг "принятым порядком поведения в БФУ им. И. Канта", который документально в университете не закреплён. Мы надеемся, что прокуратура примет правильное решение и потребует восстановить Олега Алексеева в число студентов", — заявил председатель организации Владлен Кондратьев.

10 июля из БФУ имени Канта отчислили студента юридического факультета Олега Алексеева. По мнению юноши, это произошло из-за его участия в подготовке митинга 12 июня. В БФУ им. И. Канта отрицают, что это связано с его политической активностью. Причиной называют совокупность обстоятельств, в том числе нарушения правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ имени Канта, неуважение к закону и суду в публичном пространстве. Кроме того, у Алексеева были проблемы с учёбой и посещаемостью. Студенческий омбудсмен обратился в Минобрнауки России с требованием проверить законность отчисления студента. В июле на площади Василевского прошёл пикет в поддержку Олега Алексеева.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Отчисление студента БФУ им. Канта — участника акции 12 июня 2017 года »

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1096

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

1 комментарий Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar
Наиглубочайшеуважаемый
Наиглубочайшеуважаемый #
12:48
Ну теперь жду когда натянут этого героя за покупку посещений по предмету, ведь все бумаги и скриншоты есть, при чем уже в открытом доступе. Пусть готовится к армии борец невидимого фронта :)
Ответить Цитировать

Новости по теме Отчисление студента БФУ им. Канта — участника акции 12 июня 2017 года

Фото новости
В Калининграде прошёл пикет в поддержку отчисленного из БФУ студента (фото)
16.07.1718:49
  18822 51
Фото новости
Студенческий омбудсмен потребовал проверить законность отчисления из БФУ им. Канта участника акции 12 июня
13.07.1714:46
  2564 1
Фото новости
В БФУ им. Канта объяснили причины отчисления студента — участника незаконной акции 12 июня
12.07.1719:29
  10023 17

Главные темы дня

"А тётя хочет кушать!": что уже есть и что появится в новом терминале Храброво (фото)
24 июля 201714:43
  10739 2
"А тётя хочет кушать!": что уже есть и что появится в новом терминале Храброво (фото)
"Мы чествуем продавцов — главных людей в нашей компании": в Калининграде наградили лучших по профессии
Фото горячей новости
14:54
  1894
Через Балтийское море проходит крупнейшая в мире атомная подлодка (видео)
Фото горячей новости
13:14
  3290 3
Кирпичики иммунитета: почему врачи называют пуповинную кровь медицинской страховкой для ребёнка и всей семьи
Фото горячей новости
12:30
  1940
В Литве скупают сушёные мухоморы по 150 евро за кг
Фото горячей новости
12:14
  2925 1

Лента новостей

Картинка
В региональном правительстве рассказали, когда Художественная галерея переедет в ДКМ
15:19
  35 0
Картинка
Пассажирка, пострадавшая в ДТП, отсудила у водителя грузовика 200 тыс. рублей
14:54
  214 0
Картинка
РПЦ восстановит за госсчёт десять калининградских замков и кирх с согласия патриарха Кирилла
14:44
  381 0
Картинка
Совфед предложил ограничить сотрудничество с Польшей из-за закона о сносе памятников
14:33
  282 0

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
О варягах и аборигенах
  831 5
Фото автора
Олег Алфёров
бизнесмен
Сила покоя и зона дискомфорта: как эффективно менять систему и себя самого
  569 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo