Прокуратура проверит законность отчисления калининградского студента из БФУ им И. Канта

Прокуратура проверит законность отчисления Олега Алексеева, исключённого 10 июля из БФУ им И. Канта после организации митинга 12 июня. Об этом сообщает межрегиональная общественная организация "Студенческая солидарность".



Общественники обратились в надзорное ведомство с заявлением. По их словам, на момент отчисления студента в университете не действовали "Правила внутреннего распорядка обучающихся", на основании которых могут применяться дисциплинарные взыскания. Таким образом, они просят отменить решение администрации вуза об отчислении и восстановить молодого человека в университете.



"Олегу Алексееву вменены нарушения "Правил внутреннего трудового и учебного распорядка БФУ им. И. Канта", которые являются приложением к коллективному договору. Согласно ст. 50 ТК РФ, коллективный договор — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый работниками и работодателем. То есть данный документ никак не может распространяться на студентов", — пояснили в организации.



Правила должны, как указано в заявлении, утверждаться учёным советом вуза после учёта мнения органов студенческого самоуправления. Такой документ на момент отчисления Олега Алексеева в университете не действовал.



"Кроме того, из приказа не ясно, в чём конкретно провинился студент и каким образом он пренебрёг "принятым порядком поведения в БФУ им. И. Канта", который документально в университете не закреплён. Мы надеемся, что прокуратура примет правильное решение и потребует восстановить Олега Алексеева в число студентов", — заявил председатель организации Владлен Кондратьев.